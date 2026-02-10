Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Diebstahl aus Gitterschrank
Nienburg (ots)
(Gav) In der Zeit zwischen Samstag, 07.02.2026, 20:00 Uhr, und Montag, 09.02.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Hannoverschen Straße in Nienburg zu einem Diebstahl vor einem Getränkemarkt.
Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Gitterschranks des Getränkemarktes "Hol'Ab" auf und entwendeten Gasflaschen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.
