Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Gitterschrank

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit zwischen Samstag, 07.02.2026, 20:00 Uhr, und Montag, 09.02.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Hannoverschen Straße in Nienburg zu einem Diebstahl vor einem Getränkemarkt.

Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Gitterschranks des Getränkemarktes "Hol'Ab" auf und entwendeten Gasflaschen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

