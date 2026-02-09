Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kinderfahrrad aufgefunden

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Freitag, den 06.02.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde in Bückeburg im Foyer der Sparkasse an der Bahnhofstraße ein Kinderfahrrad aufgefunden.

Das Fahrrad konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bückeburg sichergestellt. Ein Bild des aufgefundenen Fahrrades ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Die Polizei bittet den Eigentümer des Kinderfahrrades beziehungsweise Personen, die Hinweise zur Zuordnung geben können, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 28940 zu melden.

