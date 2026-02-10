Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lkw-Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis gestoppt

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Montag, den 09.02.2026, stellten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg gegen 14:10 in der Enzer Straße in Stadthagen einen Verkehrsstraftat fest.

Ein 43-jähriger Mann aus Gelsenkirchen führte einen Lkw der Marke MAN mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B war. Die für das Führen dieses Fahrzeugs erforderliche Fahrerlaubnis lag somit nicht vor.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell