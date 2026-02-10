PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Montagabend erstattete ein 74-jähriger Bückeburger Anzeige bei der Polizei Bückeburg aufgrund einer Verkehrsunfallflucht, die sich kurz zuvor ereignete.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr der 74-Jährige gegen 19.50 Uhr stadteinwärts die Scheier Straße. In Höhe des Friedhofes kam es zur Kollision seines linken Außenspiegels mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug. Der 74-Jährige stoppte seinen Renault und stellte einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden am Renault wurde vorläufig auf 150 Euro geschätzt. Die Polizei Bückeburg bietet Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, sich telefonisch unter 05722/28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

