PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der B442 - Pkw prallt gegen Leitplanke

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 10.02.2026, kam es gegen 06:50 Uhr auf der Bundesstraße 442 im Bereich Rodenberg, Allee, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Lauenau befuhr mit ihrem Volvo V40 die B442 aus Richtung Lauenau kommend in Fahrtrichtung Allee. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Die zuständige Straßenmeisterei wurde informiert. Die Schadenssumme wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:42

    POL-NI: Pilotprojekt zu Wildunfällen im Landkreis Nienburg erfolgreich abgeschlossen

    Landkreis Nienburg (ots) - Im Zeitraum vom 01.10. bis 31.12.2025 wurde im Landkreis Nienburg gemeinsam mit der Kreisjägerschaft Nienburg e. V. und der Polizei das Pilotprojekt "Nachweis über Wildunfallschäden" durchgeführt. Ziel des Projektes war es, die Abläufe bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren für die Beteiligten zu vereinfachen und zu beschleunigen. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:50

    POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bückeburg (ots) - (KEM) Am Montagabend erstattete ein 74-jähriger Bückeburger Anzeige bei der Polizei Bückeburg aufgrund einer Verkehrsunfallflucht, die sich kurz zuvor ereignete. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr der 74-Jährige gegen 19.50 Uhr stadteinwärts die Scheier Straße. In Höhe des Friedhofes kam es zur Kollision seines linken Außenspiegels mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug. Der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:39

    POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Radfahrer

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Montag, den 09.02.2026, gegen 14.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Leinstraße/Carl-Schütte-Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 43-jährige Nienburgerin mit einem Linienburg die Leinstraße und missachtete dabei den Vorrang eines aus der Carl-Schütte-Straße kommenden Radfahrers. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren