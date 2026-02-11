Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der B442 - Pkw prallt gegen Leitplanke

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 10.02.2026, kam es gegen 06:50 Uhr auf der Bundesstraße 442 im Bereich Rodenberg, Allee, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Lauenau befuhr mit ihrem Volvo V40 die B442 aus Richtung Lauenau kommend in Fahrtrichtung Allee. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Durch den Aufprall wurde der Pkw beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Die zuständige Straßenmeisterei wurde informiert. Die Schadenssumme wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell