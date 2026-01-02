PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wurzbach (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04.25 Uhr, befuhr der 59-jähige Fahrer eines LKW die Landstraße von Neundorf in Richtung Rodacherbrunn. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kippte im Straßengraben auf die Seite. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Aufgrund der Bergung des LKW kam es bereits seit 04.25 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell (Stand 11.25 Uhr) ist die Landstraße vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

