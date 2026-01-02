Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann gibt Schüsse mit Schreckschusswaffe ab

Schwarzatal (ots)

Am Mittwoch, dem 31.12.2025, gegen 21:00 Uhr meldeten Zeugen, dass in der Ortslage Mellenbach-Glasbach ein Mann mit einer Pistole schießen würde.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort einen 77-jährigen Mann an, der in seinem Haus eine Schreckschusswaffe hatte. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann unkooperativ und leistete körperlichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen den 77-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Schreckschusswaffe wurde durch die Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell