Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellerbrand

Königsee (ots)

Am Donnerstag, dem 01.01.2026, gegen 01:45 Uhr kam es im Keller eines Wohnhauses, im Bernhardtsgäßchen in Königsee, zu einem Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden.

Gegen einen männlichen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand durch Reste abgebrannter pyrotechnischer Gegenstände ausgelöst wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass pyrotechnische Artikel auch Stunden nach dem Abbrennen noch glühen und dadurch Brände verursachen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell