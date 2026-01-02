PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - eine leicht verletze Person

Schwarzatal (ots)

Am Donnerstag, dem 01.01.2026 gegen 06.30 Uhr, ereignete sich auf der Straße L 1112 zwischen den Ortschaften Sitzendorf und Mellenbach-Glasbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 18-jährige befuhr mit einem Pkw die Straße von Sitzendorf nach Mellenbach-Glasbach, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß der Pkw mit einem Baum zusammen, rutschte einen Abhang herunter und beschädigte einen Weidezaun. Der 18-jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Bei dem Unfall könnte Glatteis auf der Fahrbahn ursächlich gewesen sein. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:18

    LPI-SLF: Mann gibt Schüsse mit Schreckschusswaffe ab

    Schwarzatal (ots) - Am Mittwoch, dem 31.12.2025, gegen 21:00 Uhr meldeten Zeugen, dass in der Ortslage Mellenbach-Glasbach ein Mann mit einer Pistole schießen würde. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort einen 77-jährigen Mann an, der in seinem Haus eine Schreckschusswaffe hatte. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann unkooperativ und leistete körperlichen Widerstand. Ein Polizeibeamter ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:08

    LPI-SLF: Kellerbrand

    Königsee (ots) - Am Donnerstag, dem 01.01.2026, gegen 01:45 Uhr kam es im Keller eines Wohnhauses, im Bernhardtsgäßchen in Königsee, zu einem Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Gegen einen männlichen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand durch Reste abgebrannter pyrotechnischer Gegenstände ausgelöst ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:58

    LPI-SLF: Brand in Firma BKK Bio-Diesel GmbH

    Rudolstadt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 01.01.2026 geriet der Inhalt von mehreren Silos der BKK Bio-Diesel GmbH in Rudolstadt in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und des THW konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die Löscharbeiten weiterhin andauern. Erst nach vollständiger Brandbekämpfung ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren