Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - eine leicht verletze Person

Schwarzatal (ots)

Am Donnerstag, dem 01.01.2026 gegen 06.30 Uhr, ereignete sich auf der Straße L 1112 zwischen den Ortschaften Sitzendorf und Mellenbach-Glasbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 18-jährige befuhr mit einem Pkw die Straße von Sitzendorf nach Mellenbach-Glasbach, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß der Pkw mit einem Baum zusammen, rutschte einen Abhang herunter und beschädigte einen Weidezaun. Der 18-jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Bei dem Unfall könnte Glatteis auf der Fahrbahn ursächlich gewesen sein. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell