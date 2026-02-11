PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, darunter ein Kind

Beckedorf (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen, den 10.02.2026, gegen 8.20 Uhr ereignete sich auf der K31/Westerntor zwischen Beckedorf und Lindhorst ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 38-jährige Frau aus der SG Lindhorst mit ihrem VW die K31, als sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Die 38-Jährige als auch der 4-jährige Junge, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt. Sie wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW wurde massiv an der Front beschädigt. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 08:54

    POL-NI: Drakenburg - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Drakenburg (ots) - (KEM) In der Nacht zu Mittwoch, dem 11.02.2026, stoppten Einsatzkräfte der Polizei Nienburg einen 35-jährigen Nienburger, der seinen PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Der 35-Jährige fiel den Polizisten gegen 1.15 Uhr nachts auf der Verdener Landstraße zwischen Haßbergen und Rohrsen in Fahrtrichtung Rohrsen während ihrer ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:14

    POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Führerschein beschlagnahmt

    Drakenburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 11.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:20 Uhr einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Nienburg auf der Verdener Landstraße in Drakenburg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann seinen Chevrolet unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Neben Ausfallerscheinungen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,81 Promille. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:11

    POL-NI: Verkehrsunfall auf der B442 - Pkw prallt gegen Leitplanke

    Rodenberg (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 10.02.2026, kam es gegen 06:50 Uhr auf der Bundesstraße 442 im Bereich Rodenberg, Allee, zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Lauenau befuhr mit ihrem Volvo V40 die B442 aus Richtung Lauenau kommend in Fahrtrichtung Allee. In einer Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren