Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, darunter ein Kind

Beckedorf (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen, den 10.02.2026, gegen 8.20 Uhr ereignete sich auf der K31/Westerntor zwischen Beckedorf und Lindhorst ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 38-jährige Frau aus der SG Lindhorst mit ihrem VW die K31, als sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Die 38-Jährige als auch der 4-jährige Junge, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden leicht verletzt. Sie wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW wurde massiv an der Front beschädigt. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell