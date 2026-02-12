Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Montagmittag, den 09.02.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes an der Dülwaldstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 70-jähriger Mann aus Lauenhagen hatte seinen grünen Subaru zwischen 12.30 und 13.05 Uhr auf einem der Parkplätze im vorderen Bereich nahe dem Eingang geparkt. In dieser Zeit wurde sein SUV von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und an der rechten Fahrzeugseite eingedellt und verkratzt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell