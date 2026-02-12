PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Graffiti an Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Obernkirchen (ots)

(Gav) Zwischen Dienstag, 10.02.2026, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 11.02.2026, 04:45 Uhr, wurde in der Strullstraße in Obernkirchen, Höhe Hausnummer 23, ein Wohnhaus durch Graffiti beschädigt.

Unbekannte Täter brachten an einer Hauswand mit weißer Sprühfarbe das Tag "QONKEY" auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeistation Obernkirchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 05724 / 958860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

