Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Graffiti an Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Obernkirchen (ots)

(Gav) Zwischen Dienstag, 10.02.2026, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 11.02.2026, 04:45 Uhr, wurde in der Strullstraße in Obernkirchen, Höhe Hausnummer 23, ein Wohnhaus durch Graffiti beschädigt.

Unbekannte Täter brachten an einer Hauswand mit weißer Sprühfarbe das Tag "QONKEY" auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeistation Obernkirchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 05724 / 958860 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell