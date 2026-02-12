PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Marklohe (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es gegen 08:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hoyaer Straße / Nienburger Straße / Oyler Landstraße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 53-Jährige aus Marklohe befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Hoyaer Straße in Richtung Lemke und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Ford C-Max einer 40-jährigen Markloherin. Diese war von der Nienburger Straße kommend bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, um anschließend nach rechts in die Oyler Landstraße abzubiegen.

Die 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs, insbesondere hinsichtlich der jeweiligen Ampelschaltungen zum Unfallzeitpunkt, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021 / 924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  12.02.2026

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 11.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 06:10 Uhr und 14:30 Uhr in der Hannoverschen Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 44, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

    mehr
  12.02.2026

    POL-NI: Versuchter Aufbruch von Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

    Heeßen (ots) - (Gav) In der Zeit von Dienstag, 10.02.2026, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 11.02.2026, 08:30 Uhr, kam es in der Straße "Im Wiesengrund" in Heeßen zu einem versuchten Aufbruch zweier Firmenfahrzeuge. Bislang unbekannte Täter versuchten, die vor einem Gebäude abgestellten Fahrzeuge durch sogenanntes Türschlossstechen an den Fahrertüren zu öffnen. Nach ...

    mehr
  12.02.2026

    POL-NI: Graffiti an Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

    Obernkirchen (ots) - (Gav) Zwischen Dienstag, 10.02.2026, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 11.02.2026, 04:45 Uhr, wurde in der Strullstraße in Obernkirchen, Höhe Hausnummer 23, ein Wohnhaus durch Graffiti beschädigt. Unbekannte Täter brachten an einer Hauswand mit weißer Sprühfarbe das Tag "QONKEY" auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeistation Obernkirchen bittet Zeugen, die ...

    mehr
