Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Marklohe (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es gegen 08:00 Uhr im Kreuzungsbereich Hoyaer Straße / Nienburger Straße / Oyler Landstraße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 53-Jährige aus Marklohe befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die Hoyaer Straße in Richtung Lemke und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Ford C-Max einer 40-jährigen Markloherin. Diese war von der Nienburger Straße kommend bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, um anschließend nach rechts in die Oyler Landstraße abzubiegen.

Die 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs, insbesondere hinsichtlich der jeweiligen Ampelschaltungen zum Unfallzeitpunkt, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021 / 924060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell