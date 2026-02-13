PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl vor Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr in der Windmühlenstraße in Bückeburg zu einem Fahrraddiebstahl vor dem PENNY-Markt.

Der Geschädigte hatte sein Fahrrad mit einem Schloss an einem Pfeiler vor dem Supermarkt gesichert und anschließend den Markt betreten. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrrad durch bislang unbekannte Täter entwendet worden war.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter der Tel. 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

