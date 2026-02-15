Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unfallflucht nach Schleudermanöver

Rinteln - Krankenhagen (ots)

(loy)Mutmaßlich zwischen vergangenem Freitag und Samstag kam es an der K80 im Möllenbecker Wald kurz vor dem Ortseingang Krankenhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrszeichen samt Mast aus der Verankerung im Boden gerissen und mehrere Zaunelemente beschädigt wurden.

Durch einen unbeteiligten Spaziergänger wurde der Polizei Rinteln eine scheinbar frische Unfallstelle gemeldet, bei der das Erdreich im Seitenraum der Fahrbahn deutlich aufgewühlt sei. Außer vereinzelten Trümmerteilen sei jedoch kein Verursacher vor Ort erkennbar.

Im Rahmen der Aufnahme der Unfallstelle wurden die genannten, bislang unbekannten Schäden polizeilich dokumentiert und die Straßenmeisterei in Kenntnis gesetzt. Obwohl von deutlichen Schäden am verursachenden Fahrzeug auszugehen ist, hat sich bislang kein Verursacher bei der Polizei gemeldet. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Auf Grund der Spurenlage wird bislang davon ausgegangen, dass die verantwortliche Person alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und schließlich von der Fahrbahn abkam.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder auf Unfallbeteiligte geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung zu setzen.

