Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizeieinsatz nach gemeldeten Schüssen

Stadthagen (ots)

(Gav) Am 14.02.2026 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann im Rebhuhnweg in Stadthagen aus einem Wohnhaus heraus Schüsse mit einer bislang unbekannten Waffe abgegeben haben soll.

Der Einsatzraum wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Zudem wurden zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. Parallel wurde eine Warnmeldung an die Bevölkerung herausgegeben.

Am späten Abend konnte der sich gegenüber der Polizei höchst unkooperativ zeigende 34-jährige Beschuldigte durch die eingesetzten Polizeikräfte festgenommen werden. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Zu weiteren Personenschäden kam es nicht.

Die Absperrmaßnahmen wurden gegen 23:00 Uhr aufgehoben.

Die Ermittlungen dauern an.

