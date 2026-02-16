Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei zieht Bilanz zum Karneval in Stolzenau

Stolzenau (ots)

(kes) Nach mehreren Veranstaltungstagen rund um den Karneval in Stolzenau zieht das Polizeikommissariat Stolzenau eine überwiegend positive Bilanz.

Den Auftakt bildete die Weiberfastnacht, bei der rund 200 Besucherinnen und Besucher ausgelassen feierten. Die Veranstaltung verlief ohne polizeilich relevante Feststellungen. Es fand ein lageangepasster Austausch mit dem eingesetzten Sicherheitsdienst statt.

Am Freitagabend kamen im Anschluss an die Prunksitzung des SKV Stolzenau auf dem Festgelände in der Spitze etwa 1.800 Gäste zur Zeltdisko zusammen. Im Verlauf des Abends kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen unter den Partygästen. Zudem leistete eine Person Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, nachdem ein Platzverweis durchgesetzt werden musste. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Insgesamt wurden zwölf Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet sowie ein weiteres Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei der Zeltdisko am Samstag, zu der sich in der Spitze rund 1.100 Gäste einfanden, verliefen die Feierlichkeiten weitestgehend friedlich. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie eine Anzeige wegen sexueller Belästigung aufgenommen. Ein Tatverdächtiger konnte hierzu vor Ort ermittelt werden.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war der traditionelle Karnevalsumzug am Sonntag. Bei sonnigem und kaltem Wetter um den Gefrierpunkt verfolgten rund 25.000 Besucherinnen und Besucher den Umzug entlang der Strecke. Zwölf angemeldete Motivwagen sowie 15 Fußgruppen sorgten für eine ausgelassene und friedliche Stimmung. Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug ohne besondere Vorkommnisse.

Auch die anschließende Abschlussveranstaltung im Festzelt, bei der sich zu Beginn noch etwa 1.500 Gäste auf dem Gelände befanden, verlief überwiegend störungsfrei.

Insgesamt bewertet die Polizei die Karnevalstage trotz einzelner Vorfälle als überwiegend friedlich. Maßgeblich für den geordneten Verlauf waren neben der angepassten Einsatz- und Sicherheitskonzeption insbesondere die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, dem Sicherheitsdienst, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie der Samtgemeinde Stolzenau.

