Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Kraftfahrzeug der Feuerwehr

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 13.02.2026 kam es gegen 13:15 Uhr in 31582 Nienburg, An der Stadtgrenze Höhe Hausnummer 27, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Nienburg war dorthin zu einem Einsatz entsendet worden und stellte mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand ab, darunter einen roten Transporter mit Planenverdeck und Aufschrift "Feuerwehr". Während des Einsatzes vernahmen mehrere Feuerwehrleute ein knallartiges Geräusch, diesbezüglich wurden die geparkten Fahrzeuge in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Transporter der linke Außenspiegel beschädigt worden war; Schadenhöhe ca. 500 EUR. In der Nähe wurde zu diesem Zeitpunkt ein weißer Transporter (Sprinter) der Marke "Iveco" festgestellt, der vom Schadensort wegfuhr. Eine Beschädigung des Sprinters am rechten Außenspiegel ist anzunehmen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Kennzeichen des Fahrzeuges oder zum Fahrzeugführer machen können, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion in Nienburg, 05021-92120, zu melden.

