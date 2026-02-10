PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Karneval 2026 - Stichwort Jugendschutz

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Für die Polizei Gütersloh wird an den Karnevalstagen, neben verstärkten allgemeinen Alkoholkontrollen, auch der Jugendschutz großgeschrieben. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei werden in den Hochburgen gezielt dem Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen entgegentreten.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass Jugendliche hochprozentigen Alkohol, meist in Mischgetränken, zu diesen Veranstaltungen mitnehmen. Die Altersgrenzen werden dabei in vielen Fällen bewusst ignoriert. Die polizeilichen Maßnahmen rund um den Jugendschutz haben einen präventiven Ansatz. Beamte des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz planen im Umfeld der Veranstaltungen gezielt die Kinder und Jugendlichen anzusprechen und auch zu kontrollieren, bevor sie betrunken sind und ein Alkoholmissbrauch bereits passiert ist.

Die Polizei Gütersloh weist darauf hin, dass Branntwein und branntweinhaltige Getränke (unabhängig ihres prozentualen alkoholischen Inhalts) an Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre) nicht abgegeben werden dürfen. Ebenso darf ihnen der Verzehr nicht gestattet werden. Für alle anderen alkoholischen Getränke (Bier, Wein, Sekt etc.) liegt die Altersgrenze allgemein bei 16 Jahren. Ordnungswidrig handelt dabei nicht nur der Verkäufer, sondern auch der Erwachsene, welcher den Verzehr in seiner Gegenwart gestattet. Den Verkäuferinnen und Verkäufern wird dringend empfohlen, die Stichtage für die Altersbestimmung zu notieren und sich bei jungen Menschen generell den Personalausweis vorlegen zu lassen. Verstöße werden konsequent geahndet.

Sämtliche Karnevalvereine unterstützen wie in jedem Jahr die polizeilichen Präventionsaktionen und rufen alle Mitglieder und erwachsenen Teilnehmer zu verantwortungsvollem, vorbildhaftem Verhalten auf. Haben sie weitere Fragen? Unsere Kolleginnen und Kollegen in Uniform, aber auch vom Kommissariat für Prävention und Opferschutz, sind an den Karnevalstagen rund um die Uhr für sie im Einsatz. Sprechen sie uns an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:45

    POL-GT: Karneval 2026 - Feiern Sie ohne Messer, Waffen und Co.!

    Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit und die Karnevalssaison erreicht mit dem bevorstehenden Straßenkarneval ihr großes Finale. Aus diesem Anlass weist die Polizei Gütersloh alle Begeisterten in den kreisweiten Hochburgen darauf hin, dass es sich bei jeglichen Festen und Umzügen um öffentliche Veranstaltungen handelt. Es ist daher absolut verboten Messer, Waffen, Reizgas ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:20

    POL-GT: Einbrüche in zwei Vereinsheime und Indoorspielplatz

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Im Ortsteil Benteler haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag (07.02. - 08.02.) gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen sowie in die Halle eines Indoorspielplatzes verschafft. Da die drei Tatorte an der Benteler Straße unweit voneinander entfernt sind und die Tatzeiträume eng beieinander liegen, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Die Einbrecher ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:38

    POL-GT: Lagerhalleneinbruch am Hellweg

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (06.02., 16.00 Uhr) und Sonntagmittag (08.02., 15.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Hellweg eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren