PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in zwei Vereinsheime und Indoorspielplatz

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Im Ortsteil Benteler haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag (07.02. - 08.02.) gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen sowie in die Halle eines Indoorspielplatzes verschafft. Da die drei Tatorte an der Benteler Straße unweit voneinander entfernt sind und die Tatzeiträume eng beieinander liegen, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Die Einbrecher hebelten in der Zeit von 15.30 - 09.00 Uhr an den Vereinsheimen eines Tennis- und eines Fußballvereins jeweilige Türen auf. Während in den Räumen des Fußballvereins Bargeld gestohlen wurde, haben die Täter im Vereinsheim des Tennisclubs nach ersten Feststellungen keine Beute gemacht. Im Zeitraum von 23.30 - 09.00 Uhr hebelten die Einbrecher an der Halle des Indoorspielplatzes ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in die Räume. In der Folge öffneten die Täter dort gewaltsam mehrere Automaten um das Bargeld zu entnehmen und entwendeten zudem aus zwei Kassen das Wechselgeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in der Umgebung? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:38

    POL-GT: Lagerhalleneinbruch am Hellweg

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (06.02., 16.00 Uhr) und Sonntagmittag (08.02., 15.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Hellweg eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:32

    POL-GT: Büroeinbruch am Sandweg

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Zwischen Donnerstagabend (05.02., 20.30 Uhr) und Freitagmorgen (06.02., 06.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro am Sandweg eingebrochen. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:29

    POL-GT: Einbruch an der Berliner Straße in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am späten Donnerstagabend (05.02., 23.45 Uhr) in ein Ladengeschäft an der Berliner Straße eingebrochen. Der Innenraum wurde durchsucht. Ersten Angaben nach flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise dazu nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren