Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in zwei Vereinsheime und Indoorspielplatz

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Im Ortsteil Benteler haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag (07.02. - 08.02.) gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen sowie in die Halle eines Indoorspielplatzes verschafft. Da die drei Tatorte an der Benteler Straße unweit voneinander entfernt sind und die Tatzeiträume eng beieinander liegen, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Die Einbrecher hebelten in der Zeit von 15.30 - 09.00 Uhr an den Vereinsheimen eines Tennis- und eines Fußballvereins jeweilige Türen auf. Während in den Räumen des Fußballvereins Bargeld gestohlen wurde, haben die Täter im Vereinsheim des Tennisclubs nach ersten Feststellungen keine Beute gemacht. Im Zeitraum von 23.30 - 09.00 Uhr hebelten die Einbrecher an der Halle des Indoorspielplatzes ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in die Räume. In der Folge öffneten die Täter dort gewaltsam mehrere Automaten um das Bargeld zu entnehmen und entwendeten zudem aus zwei Kassen das Wechselgeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in der Umgebung? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell