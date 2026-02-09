PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Karneval 2026 - Feiern Sie ohne Messer, Waffen und Co.!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit und die Karnevalssaison erreicht mit dem bevorstehenden Straßenkarneval ihr großes Finale. Aus diesem Anlass weist die Polizei Gütersloh alle Begeisterten in den kreisweiten Hochburgen darauf hin, dass es sich bei jeglichen Festen und Umzügen um öffentliche Veranstaltungen handelt. Es ist daher absolut verboten Messer, Waffen, Reizgas und Co. mitzuführen!

Die Polizei Gütersloh wird mit einer Vielzahl von Einsatzkräften sämtliche Veranstaltungen begleiten. Die Kräfte können dabei Personen niedrigschwellig und anlasslos präventiv kontrollieren und werden bei Verstößen mit repressiven Maßnahmen konsequent vorgehen. Diese polizeilichen Kontrollen werden sich dabei unter Ausschöpfung aller rechtlich in Betracht kommender Möglichkeiten an dem Maßnahmenkonzept des Landes NRW orientieren. Richten Sie sich darüber hinaus darauf ein, dass es an den Veranstaltungsorten Einlasskontrollen geben wird, bei denen Ihnen verbotene Gegenstände rigoros abgenommen werden.

Diese Vorgaben sollten Sie auch bei der Auswahl Ihres Kostüms und des damit einhergehenden Zubehörs wie Degen, Säbel oder täuschend echt wirkenden Spielzeugpistolen beachten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:20

    POL-GT: Einbrüche in zwei Vereinsheime und Indoorspielplatz

    Gütersloh (ots) - Langenberg (MK) - Im Ortsteil Benteler haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntag (07.02. - 08.02.) gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen sowie in die Halle eines Indoorspielplatzes verschafft. Da die drei Tatorte an der Benteler Straße unweit voneinander entfernt sind und die Tatzeiträume eng beieinander liegen, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Die Einbrecher ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:38

    POL-GT: Lagerhalleneinbruch am Hellweg

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (06.02., 16.00 Uhr) und Sonntagmittag (08.02., 15.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Hellweg eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:32

    POL-GT: Büroeinbruch am Sandweg

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Zwischen Donnerstagabend (05.02., 20.30 Uhr) und Freitagmorgen (06.02., 06.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro am Sandweg eingebrochen. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren