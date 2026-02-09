Polizei Gütersloh

POL-GT: Karneval 2026 - Feiern Sie ohne Messer, Waffen und Co.!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit und die Karnevalssaison erreicht mit dem bevorstehenden Straßenkarneval ihr großes Finale. Aus diesem Anlass weist die Polizei Gütersloh alle Begeisterten in den kreisweiten Hochburgen darauf hin, dass es sich bei jeglichen Festen und Umzügen um öffentliche Veranstaltungen handelt. Es ist daher absolut verboten Messer, Waffen, Reizgas und Co. mitzuführen!

Die Polizei Gütersloh wird mit einer Vielzahl von Einsatzkräften sämtliche Veranstaltungen begleiten. Die Kräfte können dabei Personen niedrigschwellig und anlasslos präventiv kontrollieren und werden bei Verstößen mit repressiven Maßnahmen konsequent vorgehen. Diese polizeilichen Kontrollen werden sich dabei unter Ausschöpfung aller rechtlich in Betracht kommender Möglichkeiten an dem Maßnahmenkonzept des Landes NRW orientieren. Richten Sie sich darüber hinaus darauf ein, dass es an den Veranstaltungsorten Einlasskontrollen geben wird, bei denen Ihnen verbotene Gegenstände rigoros abgenommen werden.

Diese Vorgaben sollten Sie auch bei der Auswahl Ihres Kostüms und des damit einhergehenden Zubehörs wie Degen, Säbel oder täuschend echt wirkenden Spielzeugpistolen beachten.

