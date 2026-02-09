Polizei Gütersloh

POL-GT: Büroeinbruch am Sandweg

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zwischen Donnerstagabend (05.02., 20.30 Uhr) und Freitagmorgen (06.02., 06.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro am Sandweg eingebrochen. Gestohlen wurde ersten Angaben nach nichts.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell