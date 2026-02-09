PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Lagerhalleneinbruch am Hellweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (06.02., 16.00 Uhr) und Sonntagmittag (08.02., 15.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Hellweg eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um den Tatort machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

