Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 12:10 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Bereich der Ortsumgehung von Stadthagen ein VW Passat auf, der in Schlangenlinien geführt wurde und beinahe mit der Leitplanke kollidierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Stadthagen die Bundesstraße 65 aus Richtung Obernkirchen in Richtung Stadthagen. Dabei zeigten sich deutliche Ausfallerscheinungen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die die Fahrt auf der B 65 zwischen Obernkirchen und der Ortsumgehung Stadthagen beobachtet haben oder möglicherweise ausweichen mussten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell