PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 12:10 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Bereich der Ortsumgehung von Stadthagen ein VW Passat auf, der in Schlangenlinien geführt wurde und beinahe mit der Leitplanke kollidierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Stadthagen die Bundesstraße 65 aus Richtung Obernkirchen in Richtung Stadthagen. Dabei zeigten sich deutliche Ausfallerscheinungen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die die Fahrt auf der B 65 zwischen Obernkirchen und der Ortsumgehung Stadthagen beobachtet haben oder möglicherweise ausweichen mussten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 12:26

    POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Seggebruch (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in Seggebruch im Bereich der Tallenser Straße (Kreisstraße) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Seggebruch mit ihrem Renault Clio, von der Echtorfer Straße nach links auf die Tallenser Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:43

    POL-NI: Firmenwagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Rinteln (ots) - (Gav) In der Zeit von Dienstag, den 10.02.2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 11.02.2026, 06:45 Uhr, wurde im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein Firmenfahrzeug entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem abgestellten VW Crafter und entwendeten diesen. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren