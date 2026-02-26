PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - 57-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (25.02., 7:10 Uhr) ist es an der Kreuzung der Maximilianstraße/Wermelingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 44-jährige Pkw-Fahrer von der Maximilianstraße in den Kreuzungsbereich. Zeitgleich kam die Fahrradfahrerin aus der Wermelingstraße und überquerte die Maximilianstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Rettungskräfte brachten die 57-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

