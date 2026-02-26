PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Unfall am Schifffahrter Damm - 26-jähriger Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Münster (ots)

Am frühen Mittwochabend (25.02., 17:32 Uhr) ist ein 26-Jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung Schifffahrter Damm/Edelbach mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Steinfurter vom Schiffahrter Damm nach rechts in die Straße Edelbach abzubiegen. Im Abbiegevorgang kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Ersthelfer versorgten den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn im Anschluss in ein Krankenhaus fuhren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

