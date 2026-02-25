Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 04.03.2026

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (04.03., 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Experten vom Zoll werden als Referenten einen Einblick in ihre Tätigkeiten bieten. Anschließend gibt es Zeit für einen offenen Austausch.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell