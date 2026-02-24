Polizei Münster

POL-MS: Graffiti-Schmierereien in Wolbeck - Polizei stellt Jugendgruppe

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (22.02., 01:40 Uhr) eine Gruppe von vier Jugendlichen/jungen Erwachsenen gestellt, die in Wolbeck mit Farbschmierereien diverse Objekte beschädigt haben.

Ersten Ermittlungen zufolge hinterließen fünf Personen in den Straßen "Am Wiegbold", "Juffernkamp" und "Am Steintor" eine zweistellige Anzahl an Graffiti unter anderem an Häuserwände, Garagentoren und Stromkästen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Gruppe sprühte und überprüfte, ob Autotüren verschlossen waren. Er alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten trafen vier der fünf Personen in der Straße "Am Steintor" teilweise mit Farbrückständen an. Sie stellten zudem Sprühdosen in ihrer Nähe sicher.

Den 16-Jährigen deutschen Münsteraner, die 14-Jährige deutsche Münsteranerin, die 17-jährige Deutsche aus Lüdinghausen und den 18-jährigen Münsteraner mit deutscher und britischer Staatsangehörigkeit erwartet eine Strafanzeige. Die Polizisten informierten zudem die Erziehungsberechtigten der minderjährigen Tatverdächtigen.

