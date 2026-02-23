Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 bei Bottrop - Lkw-Fahrer verstirbt an der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Münster/ Bottrop (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Gladbeck-Ellinghorst und dem Autobahndreieck Bottrop am Montagmittag (23.02.2026) ist eine Person ums Leben gekommen. Sie war mit einem Sattelzug gegen 12:50 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Person mit ihrem Lkw auf einen am Stauende stehenden Gefahrguttransporter auf. Der auffahrende Lkw geriet in Brand. Die Person am Steuer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Gefahrgut-Lkw wurde leicht verletzt. Er erlitt einen Schock.

Den alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Während der Löscharbeiten konnte nicht ausgeschlossen werden, dass auch Gefahrgut aus dem am Unfall beteiligten Gefahrgut-Lkw ausgetreten und in Brand geraten war. Der Lkw hatte eine ätzende Flüssigkeit geladen. Feuerwehr und Polizei warnten deshalb vor der Rauchentwicklung, da nicht auszuschließen war, dass hier auch Gefahrgutstoffe freigesetzt wurden. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der Behälter des Gefahrguttransporters bei dem Brand unversehrt geblieben war. Gefahrgut war nicht ausgetreten.

Zur Ermittlung der Unfallursache setzte die Polizei ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen ein. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Geschädigte, die Rauch an der Unfallstelle eingeatmet und sich gegebenenfalls in ärztliche Behandlung begeben haben, werden gebeten sich bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden. Die Polizei bittet außerdem mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich ebenfalls zu melden.

Für die Unfallaufnahme, Reinigungs- und Reparaturarbeiten bleibt die A 2 zwischen den Anschlussstellen Essen/Gladbeck und dem Dreieck Bottrop bis voraussichtlich Dienstagmorgen (24.02.) in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.

