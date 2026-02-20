Polizei Münster

POL-MS: Nach Gefahrenbremsung im Ludgerikreisel - Polizei sucht Busfahrgäste und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem ein Busfahrer bereits am 02.02. (Montagvormittag) um 11:40 Uhr eine Gefahrenbremsung im Kreisel am Ludgeriplatz durchführen musste, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben eines Fahrgastes war der Bus der Linie 1 im Kreisverkehr unterwegs, als sich auf Höhe der Einmündung zur Moltkestraße ein anthrazitfarbener Pkw vor ihn drängte. Der Busfahrer bremste daraufhin stark ab. Durch die Notbremsung wurde ein Zusammenstoß mit dem Pkw verhindert. Einige Busfahrgäste wurden jedoch verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Die Polizei bittet nun mögliche weitere Busfahrgäste und Zeugen sowie den Fahrer des anthrazitfarbenen Autos, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

