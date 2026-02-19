Polizei Münster

POL-MS: Nach Fahrradsturz unter Alkoholeinfluss - 55-Jähriger leistet Widerstand

Münster (ots)

Ein 55-jähriger Münsteraner hat am Mittwochvormittag (18.02., 10 Uhr) alkoholisiert Widerstand nach einem Sturz von seinem Fahrrad an der Mondstraße geleistet.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Mann nahe der Kreuzung Wolbecker Straße/Mondstraße auf, weil er auf dem Radweg unter seinem Fahrrad lag. Die Polizisten halfen dem Mann auf und bemerkten bei ihm Anzeichen für Alkoholkonsum. Sie führten bei ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Für die Entnahme einer Blutprobe beabsichtigten die Beamten, ihn zu einer Polizeiwache zu bringen.

Daraufhin beleidigte der Mann die Polizisten und sperrte sich körperlich, mitzufahren. Auf der Polizeiwache spuckte er zudem auf den Boden. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen ihn die Beamten und untersagten ihm die Weiterfahrt. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

