POL-MS: Nächster Schritt für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof: Mehr Präsenz, mehr Ansprechbarkeit, mehr Sicherheit: Polizei Münster richtet Mobile Wache am Hauptbahnhof ein

Münster (ots)

Die Polizei Münster verstärkt mit einem weiteren Schritt kontinuierlich ihre Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit rund um den Hauptbahnhof und richtet eine mobile Wache im Bahnhofsumfeld ein. Die Mobile Wache wird ab sofort an drei Tagen pro Woche (Montag, 8 bis 11 Uhr; Donnerstag, 14 bis 17 Uhr; Samstag, 11 bis 14 Uhr) zunächst im Bereich der Windthorststraße aufgebaut und ist Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets, mit dem die Polizei gemeinsam mit der Bundespolizei und weiteren Akteuren gezielt auf die besonderen Herausforderungen im Bahnhofsquartier reagiert.

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betont die strategische Bedeutung der Maßnahme: "Sicherheit entsteht nicht durch eine einzelne Maßnahme, sondern durch das konsequente und kontinuierliche Zusammenspiel vieler Instrumente. Die mobile Wache ist ein wichtiger Teil unseres Werkzeugkastens rund um den Hauptbahnhof. Wir stehen für Sichtbarkeit, Ansprechbarkeit und Nähe zu den Menschen. Die mobile Wache ergänzt unsere gemeinsamen Streifen mit der Bundespolizei, die Videobeobachtung, die Waffen- und Messerverbotszone sowie unsere Schwerpunkteinsätze in Präsenz und auch verdeckt. Wir wollen frühzeitig zuhören, präsent sein und gemeinsam mit den Menschen vor Ort für Sicherheit sorgen."

Dialog als Schlüssel für mehr Sicherheit

Nachhaltige Sicherheit entsteht nicht allein durch Präsenz und Kontrollen, sondern vor allem durch Vertrauen und Austausch. Mit der Mobilen Wache schafft die Polizei Münster bewusst ein niedrigschwelliges Angebot und einen Anlaufpunkt für Präventionsgespräche, Hinweise und Anliegen der Bürger. "Der direkte Dialog hilft uns dabei, Entwicklungen frühzeitig wahrzunehmen, Probleme gemeinsam zu lösen und Sicherheitsmaßnahmen zielgerichtet einzusetzen. So wird Sicherheit gemeinsam mit den Menschen vor Ort geschaffen", so die Polizeipräsidentin.

Ergänzung bestehender Maßnahmen rund um den Hauptbahnhof

Die Einrichtung der mobilen Wache steht nicht für sich allein. Sie ist eine weitere Ergänzung der bestehenden polizeilichen Maßnahmen. Diese wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich Schritt für Schritt strategisch erweitert und ergänzt. Dazu zählen unter anderem die enge Zusammenarbeit mit der Bundespolizei in Form der gemeinsamen Streifen, die täterorientierte Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, die mobile Videobeobachtung, die eingerichtete Waffen- und Messerverbotszone, das zuständigkeitsübergreifende gemeinsame Informationszentrum der Polizei mit vielen wichtigen Sicherheitspartnern, Runde Tische auf der Ost- und auf der Westseite, sowie regelmäßige Schwerpunkteinsätze im Bahnhofsbereich. Zusammen bilden diese Elemente einen abgestimmten Maßnahmenmix, der präventive, repressive und dialogorientierte Ansätze gezielt miteinander verbindet.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell