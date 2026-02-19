Polizei Münster

POL-MS: Nach Unfällen im Januar: Fahrer in dunklem Pkw flüchtig - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es bereits am 06.01. (Dienstag) rund um die Augustastraße zu mehreren Unfällen mit Beteiligung eines dunklen Pkw gekommen ist, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.

Den Aussagen einer 25-jährigen Zeugin zufolge fuhr sie mit ihrem Auto um 00:49 Uhr auf der Hammer Straße in Richtung Ludgeriplatz, als sie nahe der Einmündung zur Augustastraße einen dunklen, blinkenden Pkw in einer Parkbucht rechts der Hammer Straße bemerkte. Als das Fahrzeug aus der Bucht ausscherte und einen U-Turn einleitete, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 25-Jährigen. Anschließend bog der Wagen in die Augustastraße ab und entfernte sich vom Unfallort.

Fünf Minuten später meldete ein weiterer Zeuge, dass ein dunkler Kombi mit hoher Geschwindigkeit aus der Augustastraße nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße Richtung stadtauswärts fuhr. Dabei touchierte das Fahrzeug des bislang unbekannten Fahrers beinahe ein entgegenkommendes Taxi. Anschließend hörte der Zeuge einen Knall und bemerkte, dass ein Verkehrsschild in der Friedrich-Ebert-Straße am Boden lag. Der dunkle Kombi flüchtete stadtauswärts Richtung Hammer Straße. Die hinzugerufenen Polizisten stellten außerdem eine beschädigte Ampel in der Friedrich-Ebert-Straße fest, mit der das flüchtige Fahrzeug ebenfalls kollidiert sein könnte.

Ob es sich bei beiden Unfällen um denselben dunklen Pkw und dieselbe unbekannte Person am Steuer handelt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell