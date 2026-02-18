Polizei Münster

POL-MS: Graffiti-Sprayer am Platz der Weißen Rose - Polizist stellt in seiner Freizeit 23-Jährigen

Münster (ots)

Ein Polizeibeamter hat am späten Dienstagabend (17.02., 23:35 Uhr) in seiner Freizeit einen Graffiti-Sprayer am Platz der Weißen Rose gestellt.

Nach Angaben des Beamten hörte er an dem Platz das Geräusch einer Sprühdose und sah, wie der 23-Jährige gerade ein Graffiti auf dem Gehweg vollendete- Anschließend verstaute er die Sprühdose verstaute und wollte den Tatort mit seinem Fahrrad verlassen.

Der Beamte sprach den Tatverdächtigen an und setzte ihn bis zum Eintreffen von weiteren Einsatzkräften fest. An den Händen des Mannes waren vor Ort Farbreste zu sehen und er gestand seine Tat.

Die Polizisten stellten die Sprühdosen des 23-jährigen Mannes mit deutscher Staatsangehörigkeit sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

