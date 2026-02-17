Polizei Münster

POL-MS: Zwei E-Scooter-Fahrer mit knapp zwei Promille gestürzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am Montagabend (16.02.) sind zwei E-Scooter-Fahrer gestürzt, die beide unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug geführt hatten.

Gegen 21:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 33-jähriger Münsteraner in der Überwasserstraße auf, der ersten Ermittlungen zufolge alleine mit einem E-Scooter gestürzt war und blutete. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Mann durch.

Keine Stunde später (22:45 Uhr) beobachteten Polizisten einen 18-jährigen Münsteraner, der auf einer Mittelinsel hinter der Kreuzung Hafenstraße/Von-Steuben-Straße ebenfalls von einem E-Scooter gestürzt war. Da er Ausfallerscheinungen zeigte, kontrollierten die Polizisten auch ihn. Für die Entnahme einer Blutprobe brachten sie ihn zu einer Polizeiwache und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Atemalkoholtests beider Männer zeigten knapp zwei Promille an.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal: Don't drink and drive. Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter außerdem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell