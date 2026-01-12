Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jähriger leistet Widerstand - Bundespolizei im Einsatz

Hagen (ots)

Am 11. Januar kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen Jugendlichen. Dieser verhielt sich von Anfang an unkooperativ, verweigerte jegliche Angaben und leistete schließlich körperlichen Widerstand.

Gegen 19:15 Uhr überprüften die Beamten den jungen Deutschen, da es bereits spät war. Der Jugendliche aus Wülfrath weigerte sich, den Anweisungen der Bundespolizisten Folge zu leisten, und machte keine Angaben zu seiner Person. Auch seine Hände ließ er entgegen der Aufforderung der Uniformierten in der Tasche. Bei einer späteren Durchsuchung beschlagnahmten die Einsatzkräfte einen Nothammer, der sich in seiner Jackentasche befand. Zur Herkunft des Hammers machte er keine Angaben.

Als die Beamten den 14-Jährigen zur nahegelegenen Dienststelle führten, um seine Identität festzustellen, leistete er massiven Widerstand.

In der Bundespolizeiwache stellten die Beamten seine Identität fest und kontaktierten seinen Vater. Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte den Deutschen in dessen Obhut.

Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell