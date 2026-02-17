Polizei Münster

POL-MS: 26-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft - Richter erlässt Haftbefehl gegen Sendener

Münster / Havixbeck (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Havixbeck: 55-Jähriger mit Messer verletzt - 26-Jähriger festgenommen" (ots vom 16.02., 07:39 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6217241)

Nach der körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 26-jähriger Tatverdächtiger einen 55-Jährigen schwer verletzt haben soll, folgte ein Richter in Coesfeld am Dienstag (17.02.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-jährigen Mann aus Senden.

Der verletzte 55-Jährige war vernehmungsfähig. Er befindet sich aber noch in stationärer Behandlung.

Der Tatverdächtige äußert sich im Rahmen der Vorführung nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen insbesondere zum Ausgangspunkt der Auseinandersetzung und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

