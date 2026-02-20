Polizei Münster

POL-MS: Auto fährt in Zahnarztpraxis - Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (20.02.26) ist eine 73-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem BMW in das Wartezimmer einer Arztpraxis in der Meyerbeerstraße in Mecklenbeck gefahren. Bei dem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen eine Patientin leicht verletzt. Rettungskräfte untersuchten zudem vorsorglich zwei Säuglinge, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Wartezimmer befanden. Auch die Fahrerin des Pkw trug leichte Verletzungen davon. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug der 73-Jährigen hatte eine Fensterscheibe der Arztpraxis durchbrochen und kam erst mitten im Wartezimmer zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Wartezimmer glücklicherweise nicht voll besetzt.

Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell