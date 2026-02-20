PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Auto fährt in Zahnarztpraxis - Polizei ermittelt

POL-MS: Auto fährt in Zahnarztpraxis - Polizei ermittelt
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (20.02.26) ist eine 73-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem BMW in das Wartezimmer einer Arztpraxis in der Meyerbeerstraße in Mecklenbeck gefahren. Bei dem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen eine Patientin leicht verletzt. Rettungskräfte untersuchten zudem vorsorglich zwei Säuglinge, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Wartezimmer befanden. Auch die Fahrerin des Pkw trug leichte Verletzungen davon. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug der 73-Jährigen hatte eine Fensterscheibe der Arztpraxis durchbrochen und kam erst mitten im Wartezimmer zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Wartezimmer glücklicherweise nicht voll besetzt.

Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren