Polizei Münster

POL-MS: Streitigkeiten in Hiltrup - 51-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe

Münster (ots)

Am Samstagabend (21.02., 19:37 Uhr) ist es an der Rohrkampstraße in Hiltrup zu Streitigkeiten zwischen zwei Autofahrern gekommen. Im Verlauf des Streits hat der 51-jährige Fahrer mit einer Schreckschusswaffe auf das Auto der 19-jährigen Fahrerin geschossen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund einer Engstelle, durch die nicht beide Fahrzeuge nebeneinander fahren konnten, zu Streitigkeiten. Als die Fahrzeuge schließlich auf einer Höhe waren, schoss der 51-jährige Münsteraner mit einer Schreckschusswaffe auf das Fahrzeug der 19-jährigen Münsteranerin. Verletzt wurde durch die Schussabgabe niemand.

Alarmierte Polizisten stellten bei dem 51-Jährigen alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über einem Promille. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft erwarten nun Strafverfahren wegen Straftaten gegen das Waffengesetz, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell