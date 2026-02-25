PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Bewohner verscheucht Einbrecher in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (24.02., 20:48 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ahornallee, nahe des Haus-Kleve-Wegs, einzubrechen.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der 78-jährige Bewohner zur Tatzeit im Obergeschoss seines Hauses, als er verdächtige Geräusche im Erdgeschoss wahrnahm.

Als er nachschaute, konnte der Senior zwei unbekannte Personen beobachten, die sich gewaltsam von außen an der Terrassentür zu schaffen machten. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Das Duo flüchtete daraufhin über das Gartengrundstück in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung:

https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

