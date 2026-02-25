PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf dem Albersloher Weg - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am Dienstagabend (24.02., 21:43 Uhr) hat ein Zeuge zwei Audis gemeldet, die mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Überholmanövern auf dem Albersloher Weg gefahren sind. Die Polizei bittet um Hinweise auf die jeweiligen Fahrer.

Nach Angaben des Zeugen waren die beiden Audis in den Farben Schwarz und Weiß zwischen der Umgehungsstraße und der Straße "Am Schütthook" in Richtung Gremmendorf unterwegs. Dabei fuhren die Fahrer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit, überholten unbeteiligte Fahrzeuge in riskanter Weise rechts und links und beschleunigten ihre Audis nach einer roten Ampel stark.

Die alarmierten Polizisten trafen die Fahrzeuge auf Höhe der Straße "Am Kaiserbusch" parkend an. Drei männliche Personen standen währenddessen außerhalb der Autos.

Die Polizei bittet um weitere Zeugen, die Angaben zu den Fahrern und den Audis geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

