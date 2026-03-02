Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer ist am Samstagabend (28.02.2026) in der Rohrackerstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 21-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr in der Rohrackerstraße in Richtung Hedelfingen. Auf Höhe der Hausnummer 178 kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, prallte mit seinem VW Tiguan gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Tourneo und schob diesen noch auf eine Mercedes A-Klasse. Durch den Aufprall kippte sein Fahrzeug auf die rechte Seite. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Straße war zur Bergung des Fahrzeugs für zirka eine halbe Stunde gesperrt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell