POL-S: Verkehrsunfall Pedelec kontra Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 16 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag (02.03.2026) mit einem Audi zusammen gestoßen. Der junge Mann fuhr gegen 17 Uhr in Bad Cannstatt in der Straße Am Römerkastell unerlaubt auf dem Gehweg. Im Einmündungsbereich der Naststraße kam es dann zur Kollision mit dem Audi A4. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

