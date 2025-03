LPI-NDH: Unbelehrbarer Autofahrer

Sondershausen (ots) - An der Zapfsäule einer Tankstelle in der Erfurter Straße endete die Autofahrt einer 41-Jährigen am Dienstagabend. Die Frau befuhr gegen 21.15 Uhr das Tankstellengelände, um dort zu tanken, als sie mit dem Betonmast an einer Zapfsäule kollidierte. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Pkw und dem Betonpfeiler entstand Sachschaden. Ein im Rahmen ...

mehr