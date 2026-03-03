PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind am Montagabend (02.03.2026) in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Schüle eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 22.20 Uhr die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alle Stockwerke und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:10

    POL-S: Verkehrsunfall Pedelec kontra Auto - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 16 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag (02.03.2026) mit einem Audi zusammen gestoßen. Der junge Mann fuhr gegen 17 Uhr in Bad Cannstatt in der Straße Am Römerkastell unerlaubt auf dem Gehweg. Im Einmündungsbereich der Naststraße kam es dann zur Kollision mit dem Audi A4. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Zeugen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:01

    POL-S: Auseinandersetzung mit mehreren Personen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mörgelenstraße am Montagabend (02.03.2026). Zeugen nahmen gegen 18.30 Uhr offenbar am Rande der Auseinandersetzung Knallgeräusche wahr und meldeten den Vorfall der Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Beteiligten bereits in Richtung Bahnhof Obertürkheim geflüchtet. Die anschließende Fahndung, ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:18

    POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren

    Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer ist am Samstagabend (28.02.2026) in der Rohrackerstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 21-Jährige fuhr gegen 20.00 Uhr in der Rohrackerstraße in Richtung Hedelfingen. Auf Höhe der Hausnummer 178 kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, prallte mit seinem VW Tiguan gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Tourneo und schob ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren