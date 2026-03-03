POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Nord (ots)
Unbekannte sind am Montagabend (02.03.2026) in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Schüle eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 22.20 Uhr die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alle Stockwerke und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
