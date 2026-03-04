Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf dem Heimweg ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.03.2026) wurde eine 34 Jahre alte Frau im Hohensteinpark Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau befand sich gegen 15.00 Uhr auf dem Heimweg, als sie von einer maskierten männlichen Person von hinten umgestoßen wurde. Als sie am Boden lag, wurde sie von einer weiteren weiblichen maskierten Person festgehalten, ins Gesicht geschlagen und es wurde ihr der Geldbeutel mit 150 Euro Bargeld aus der Hosentasche entwendet. Die Frau erlitt Schürfwunden am linken Knie und eine blutende Verletzung an der Nase. Der männliche Täter war sportlich gebaut, zwischen 185 und 190 Zentimeter groß und hatte einen dunklen Teint. Er trug eine Jeanshose, schwarze Sportschuhe, schwarze Kapuze und schwarze Handschuhe. Die weibliche Mittäterin hatte eine normale Statur und war zirka 170 Zentimeter groß. Sie hatte schulterlange braune Locken und trug ein weißes T-Shirt, Jeans, Sportschuhe und schwarze Handschuhe. Beide sprachen gebrochen deutsch. Das Täterpaar flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

