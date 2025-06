Michelstadt (ots) - Am Samstag (21.06.), gegen 10.30 Uhr, geriet in der Pelarstraße ein Unterstand in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine benachbarte Garage über und zog unter anderem in Form starker Rauchentwicklung weitere dort befindliche Garagen in Mitleidenschaft. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Michelstadt hatten den Brand ...

mehr