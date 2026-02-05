Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee

In Büroraum eingebrochen

In Büroräumlichkeiten eines Campingplatzes im Bereich der Bodanstraße sind in den vergangenen Tagen Unbekannte eingebrochen und haben dort einen Tresor gewaltsam geöffnet. Die Täter stiegen nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes und öffneten das Dach gewaltsam mit Werkzeug. Anschließend machten sich die Unbekannten am Tresor zu schaffen und stahlen aus diesem Bargeld. Durch das aufwändige Vorgehen der Täter richteten sie einen Sachschaden von schätzungsweise über 20.000 Euro an. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter Tel. 07543/9316-0 sachdienliche Hinweise zum Einbruch entgegen.

Langenargen

Unfallflucht

Den linken Außenspiegel eines VW-Transporters hat am Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in der Unteren Seestraße abgefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Um 14 Uhr prallte der dunkel gekleidete Radler gegen das am Fahrbahnrand abgestellte Baustellenfahrzeug und kam zu Fall. Noch bevor der in der Nähe befindliche Fahrer des VW den Radfahrer auf den Unfall ansprechen konnte, fuhr dieser davon. Zurück ließ der Unfallverursacher mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und gegebenenfalls Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 auf dem Polizeiposten Langenargen zu melden. Dieser hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Immenstaad

Berauscht mit Kleintransporter Unfall verursacht

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der 36-jährige Lenker eines Kleintransporters, der am späten Mittwochabend auf der B 31 bei Immenstaad einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann kam gegen 23.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in Höhe Airbus von seiner Fahrspur ab und prallte linksseitig in die Leitplanke. Hierdurch entstand an dem Transporter und der Verkehrseinrichtung ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 36-Jährigen neben einer leichten Alkoholisierung auch Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain, woraufhin der Mann sich eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Überlingen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zu einer Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Überlingen und sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kollidierte ein Lkw oder ein augenscheinlich größeres Fahrzeug in der Abigstraße mutmaßlich beim Rangieren mit einem geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden an Tel. 07551/804-0 erbeten.

Meersburg

Küchenbrand

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein Küchenbrand am frühen Donnerstagmorgen in der Schützenstraße rechtzeitig entdeckt wurde. Die Frau hatte gegen 4 Uhr aus einem Nachbarhaus auffällige Geräusche und einen Alarmton wahrgenommen und war zunächst von einem Einbruch ausgegangen. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei der sofortigen Überprüfung keine Einbrecher, dafür aber dichten Rauch in einer Wohnung fest und forderte die Feuerwehr nach. Diese stellte ein elektrisches Gerät in der Küche fest, das offenbar Feuer gefangen und Teile der Küche ebenfalls in Brand gesetzt hatte. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. In der betroffenen Wohnung war zum Einsatzzeitpunkt niemand anwesend, umliegende Bewohner, die vorübergehend aus Sicherheitsgründen evakuiert worden waren, konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell