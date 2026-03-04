Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 54-jährige Pkw-Fahrerin touchiert mehrere Fahrzeuge in Wismar und entfernt sich unerlaubt

Wismar (ots)

Am Mittwochabend touchierte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin in der Straße "Am Salzhaff" in Wismar drei Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 19 Uhr befuhr die Ford-Fahrerin die Straße Am Salzhaff in Wismar weiter in Richtung An der Koggenoor. Hier kollidierte die 54-Jährige mit ihrem Pkw mit zwei parkenden Pkw und zusätzlich mit einem Motorrad. In der weiteren Folge stellte die Fahrerin etwas weiter entfernt ihren Pkw ab. Ein Zeuge, welcher den Vorgang beobachtete, informierte anschließend die Polizei und hinderte die 54-Jährige an einer Weiterfahrt. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 54-Jährigen wurde ein Atemalkohol von 2,80 Promille festgestellt. Im Anschluss erfolgten eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und das Untersagen der Weiterfahrt. Gegen die Fahrerin wurden Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 3.000 Euro geschätzt. Die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

