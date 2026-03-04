PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 54-jährige Pkw-Fahrerin touchiert mehrere Fahrzeuge in Wismar und entfernt sich unerlaubt

Wismar (ots)

Am Mittwochabend touchierte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin in der Straße "Am Salzhaff" in Wismar drei Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 19 Uhr befuhr die Ford-Fahrerin die Straße Am Salzhaff in Wismar weiter in Richtung An der Koggenoor. Hier kollidierte die 54-Jährige mit ihrem Pkw mit zwei parkenden Pkw und zusätzlich mit einem Motorrad. In der weiteren Folge stellte die Fahrerin etwas weiter entfernt ihren Pkw ab. Ein Zeuge, welcher den Vorgang beobachtete, informierte anschließend die Polizei und hinderte die 54-Jährige an einer Weiterfahrt. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 54-Jährigen wurde ein Atemalkohol von 2,80 Promille festgestellt. Im Anschluss erfolgten eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und das Untersagen der Weiterfahrt. Gegen die Fahrerin wurden Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 3.000 Euro geschätzt. Die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:18

    POL-HRO: Mann entdeckt gestohlenen Satz Räder in Bützow - Fahrzeug sichergestellt

    Bützow (ots) - Am gestrigen Tag meldete sich ein 42-jähriger Geschädigter bei der Polizei und teilte mit, dass er seine am 7. Februar 2026 in Techentin als gestohlen gemeldeten Räder an einem Pkw in Bützow wiedererkannt habe. Bei dem aufgefundenen Diebesgut handelt es sich um einen Komplettsatz im Wert von rund 10.000 Euro, der zuvor durch unbekannte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:46

    POL-HRO: Tachoeinheit aus PKW gestohlen

    Ganzlin b. Plau (ots) - In Ganzlin bei Plau am See haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch eine Tachoeinheit aus einem PKW entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der betroffene VW Caddy (Baujahr 2017) abends zuvor vor dem Grundstück des Eigentümers in der Schulstraße abgestellt. Gegen 03:00 Uhr nachts sollen sich die Täter auf bislang unbekannter Weise Zutritt zum Fahrzeuginneren verschafft haben. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:52

    POL-HRO: Mehrere Brände beschäftigen Polizei

    Hagenow/Warlitz/Neustadt-Glewe (ots) - Innerhalb weniger Stunden kam es am gestrigen Tag zu drei Bränden, die den Einsatz von Polizei und Feuerwehr erforderlich machten. Zu einem Brand einer Grünfläche in Warlitz wurde die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen. Hierbei sei gegen 15:20 Uhr ein Brauchtumsfeuer kurzzeitig außer Kontrolle geraten, so dass circa 400 m² Rasen in Brand gerieten. Durch die Feuerwehren aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren