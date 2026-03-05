POL-HRO: Vermisste 84-jähriger Frau aus Schwerin angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Schwerin (ots)
Die seit den heutigen frühen Morgenstunden vermisste 84-jährige Frau wurde soeben angetroffen und wird nun medizinisch versorgt.
Die Polizeiinspektion Schwerin bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.
Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
