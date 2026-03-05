PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 84-jähriger Frau aus Schwerin angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots)

Die seit den heutigen frühen Morgenstunden vermisste 84-jährige Frau wurde soeben angetroffen und wird nun medizinisch versorgt.

Die Polizeiinspektion Schwerin bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

